МИД РФ рассчитывает, что внутрисуданские договоренности стабилизируют ситуацию в стране

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что реализация достигнутых суданскими руководителями договоренностей поспособствует стабилизации ситуации в стране и считает их важным шагом в преодолении внутреннего кризиса. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Достигнутые суданскими руководителями договоренности стали важным шагом на пути урегулирования острого внутреннего кризиса в стране. Рассчитываем, что их реализация будет способствовать стабилизации ситуации в Судане, создаст благоприятные условия для дальнейшего продвижения суданского общества в рамках переходного периода", - говорится в комментарии.

Захарова напомнила, что заключенное в воскресенье соглашение сторон провозглашает конституционный документ 2019 года основным источником, определяющим задачи переходного периода.

"Акцентируется безальтернативность сохранения военно-гражданского тандема для их реализации. В ближайшее время должно быть сформировано технократическое правительство, выпущены на свободу задержанные и арестованные", - отметила официальный представитель МИД.

"Твердо исходим из того, что дружественный суданский народ способен самостоятельно решать свои внутренние проблемы. Считаем недопустимым любые попытки внешнего вмешательства в суверенные дела Судана", - резюмировала она.

О событиях в Судане

В ночь на 25 октября в разгар кризиса в Судане в диалоге между военными и гражданскими силами, сопровождавшегося активными протестными выступлениями, военные полностью отстранили гражданских представителей от власти, арестовав группу министров во главе с Хамдуком, чиновников и ряд политических деятелей.

В ходе последующего обращения к нации генерал армии Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске возглавляемого им управляющего Суверенного совета и правительства, введении в стране чрезвычайного положения и приостановке действия ряда статей конституционной декларации, которая была призвана стать законодательной базой на переходный трехлетний период. Он пообещал суданцам проведение всеобщих выборов в июле 2023 года и создание нового независимого правительства технократов.

11 ноября указом аль-Бурхана был сформирован обновленный Суверенный совет страны, состав которого был определен по итогам переговоров между представителями вооруженных и гражданских сил. 21 ноября было заключено новое политическое соглашение между военными и гражданскими силами Судана.