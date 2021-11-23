Матвиенко: пандемия стала предлогом для ничем не подкрепленных обвинений в сторону Китая

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Пандемия коронавируса была использована как предлог для ничем не подкрепленных обвинений, в том числе по отношению к Китаю. Об этом во вторник заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на седьмом заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным собранием РФ и Всекитайским собранием народных представителей (парламентом) Китая.

"Категорически осуждаем вмешательство в дела суверенных государств. Пандемия коронавируса не стала исключением. Это общемировая беда была использована как предлог для выдвижения ничем не подкрепленных обвинений, в том числе по отношению к Китаю. И это в то время, когда ваша страна в условиях распространения инфекции подает прекрасный пример эффективных управленческих решений, проведения реформ в системе контроля за заболеваниями, а также высокой степени солидарности, ответственности и сознательности общества", - сказала Матвиенко.

Она напомнила, что Россия неоднократно, в том числе и на международных площадках, подчеркивала важность взаимодействия между государствами в период пандемии, призывала к равному и справедливому доступу к инновационным медицинским технологиям и вакцинам, а также указывала на необходимость взаимного признания вакцин. "С самого начала пандемии мы плотно взаимодействовали с китайскими друзьями. Этот фактор сыграл немаловажную роль в обеспечении стабильности систем здравоохранения. Сегодня совместная работа продолжается, ряд проектов связан со строительством медицинских объектов, научным исследованием коронавирусной инфекции", - подчеркнула Матвиенко.

Ранее помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса, заявил, что вопросы о происхождении коронавируса, а также о прозрачности со стороны китайских властей на эту тему по итогам онлайн-саммита американского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина у Вашингтона остаются.

В начале ноября заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США продолжат добиваться от китайских властей дополнительной информации, которая позволила бы пролить свет на происхождение новой коронавирусной инфекции. В опубликованном в конце октября на сайте аппарата директора Национальной разведки США докладе говорилось, что без содействия со стороны Китая не удастся прийти к окончательным выводам о происхождении нового коронавируса. Как признавало американское разведывательное сообщество, с августа оно не нашло свидетельств того, что новый коронавирус был создан в качестве биологического оружия или подвергся изменению методами генетической инженерии. Согласно выводам спецслужб США, китайские официальные лица не знали заранее о существовании вируса до вспышки ковида.