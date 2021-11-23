Лавров: саммит "пятерки" СБ ООН рассмотрит баланс подходов в продвижении зеленой повестки

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Саммит пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН будет обсуждать, среди прочего, проблему злоупотреблений со стороны стран Запада в продвижении зеленой повестки и выработку недискриминационных подходов к энергопереходу. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме, организованном Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

"В наших интересах сделать так, чтобы хаоса не возникло, чтобы возник баланс подходов, отражающих задачи развития всех государств. Задача политиков добиться того, чтобы многополярность не превратилась в хаотичную конкуренцию с нелегитимными, необщеприемлемыми средствами. Именно на такую гармонию интересов крупных игроков направлена инициатива президента РФ Владимира Путина о проведении саммита пяти постоянных членов Совбеза ООН, которые, конечно же, будут рассматривать и обсуждаемые сегодня вопросы", - отметил он.

Инициативу проведения встречи лидеров "пятерки" СБ ООН выдвинул 23 января 2020 года, выступая на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, президент России Владимир Путин. Ее поддержали все остальные участники этого формата - Великобритания, Китай, США и Франция.