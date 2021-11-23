Дипломаты РФ и Хорватии обсудили в Загребе перспективы развития двусторонних связей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Александр Грушко провел в Загребе с государственным секретарем Министерства иностранных и европейских дел Хорватии Франо Матушичем и директором Управления по политическим вопросам Петаром Михатовым политические консультации. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ по итогам состоявшихся накануне встреч.

Грушко, как отметили в дипведомстве, также встретился с советниками президента Хорватии по внешней политике и председателя правительства, а также с руководителем аппарата председателя правительства страны.

"Обмен мнениями по всему спектру взаимодействия между Россией и Хорватией, актуальным вопросам региональной и международной повестки, в том числе по линии Россия - Европейский союз, носил обстоятельный и заинтересованный характер, - информировали в МИД РФ. - Отмечен конструктивный и насыщенный российско-хорватский политический диалог, обозначены задачи по совершенствованию договорно-правовой базы двусторонних отношений, констатированы благоприятные перспективы развития практических связей в контексте деятельности Межправительственной российско-хорватской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству".

На Смоленской площади также отметили, что в ходе контактов особое внимание было уделено текущей ситуации на Западных Балканах, прежде всего в Боснии и Герцеговине, с учетом роли России как государства - гаранта Общего рамочного (Дейтонского) соглашения о мире в БиГ и статуса Хорватии как одной из сторон этого документа.

"Подчеркнута поддержка основополагающих дейтонских принципов независимости, суверенитета, территориальной целостности Боснии и Герцеговины, равноправия двух ее энтитетов и трех государствообразующих народов - бошняков, сербов и хорватов, которым должно быть обеспечено конституционное право на легитимное представительство в органах власти на всех уровнях", - сообщили в дипведомстве.