Эксперт: плюсы от улучшения отношений с Турцией перевесят недовольство в обществе Армении

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Практические выгоды от нормализации взаимодействия с Анкарой без предварительных условий, к которым традиционно относится требование Еревана о признании геноцида армян, вероятно, перевесят недовольство населения Армении и позволят избежать потрясений в стране. Такое мнение выразил ТАСС во вторник старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Эксперт напомнил, что ключевыми факторами в самосознании армянского общества является борьба за признание геноцида армян в Османской империи в начале XX века и карабахский вопрос. При этом, по его словам, если премьер-министру Армении Николу Пашиняну удалось, несмотря на поражение в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, заручиться поддержкой большей части населения и уверенно выиграть парламентские выборы летом, то и это решение он сможет объяснить своим избирателям.

"Здесь нужно пролагаться на чутье Пашиняна, поскольку в политическом плане он умеет грамотно уходить от острых проблем. Показателем является то, что он сохранил свою власть после поражения в 44-дневной войне. Даже если переговоры состоятся без предварительных условий, я думаю, что Пашиняну удастся избежать серьезных претензий. Нормализация отношений с Турцией без предварительных условий будет подаваться под лозунгом "Мы создаем новый мир и новые условия", - полагает Притчин.

Он обратил внимание на то, что недовольство в связи с поражением в войне перевешивает риски от возмущения в связи с непризнанием геноцида армян Анкарой. Проигрыш в конфликте, помимо серьезного морального потрясения, принес армянскому обществу и практические угрозы в связи с тем, что теперь ряд областей республики стали граничить с территорией Азербайджана.

"В нормализации отношений с Турцией без признания Анкарой факта геноцида по крайней мере есть какое-то рациональное начало. Можно объяснить, что если общество сможет переступить через это, то армянская экономика будет развиваться, а население нормально жить, - продолжил эксперт. - А в ситуации с проигрышем в Карабахе рациональное объяснение найти сложно".

Позиция Турции

По словам Притчина, Анкара может быть заинтересована в урегулировании отношений с Ереваном.

"В стратегическом долгосрочном плане мы видим, как Турция грамотно продвигает свое влияние в Грузии через экономические проекты. С прагматичной точки зрения открытие армянского рынка дает турецкой стороне возможности для будущего усиления", - отметил он.

В то же время, Турция, по мнению собеседника агентства, наверняка, будет требовать открытия транспортных коридоров через территорию Армении, против которых резко выступает Ереван. "Этот симметричный подход и будет тесная координация позиций Анкары и Баку, вряд ли Армения здесь может ожидать, что за счет подхода к Турции удастся условно изменить переговорную позицию с Азербайджаном", - резюмировал Притчин.

Причины

Ситуация после конфликта вокруг Нагорного Карабаха в 2020 году сложилась явно не в пользу Армении, и сейчас Ереван недоволен ходом постконфликтного урегулирования, сказал собеседник агентства. В этой связи армянская сторона пытается найти дополнительные переговорные форматы, в частности, к этому относится и возможная встреча Алиева и Пашиняна в Брюсселе. В эту же логику укладывается и инициатива об урегулировании армяно-турецких отношений, констатировал Притчин. Кроме того, он отметил, что Ереван не совсем доволен позицией Москвы.

"Судя по тем процессам, которые происходят в Армении, тем заявлениям, которые звучат от экспертов и политиков, мы видим, что Ереван крайне недоволен той равноудаленной от сторон конфликта линией, которую Россия проводит, выполняя свою посредническую функцию. Армения бы хотела, чтобы Россия занимала более армянскую позицию в вопросах урегулирования. В долгосрочных российских интересах нужен баланс в отношениях и с Арменией и Азербайджаном и поэтому Россия занимает такую позицию", - продолжил эксперт.

Он также указал на то, что Москва могла бы в качестве посредника организовать трехсторонние российско-армяно-турецкие переговоры для нормализации отношений между Анкарой и Ереваном.

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян во вторник сообщил ТАСС, что власти Армении проинформировали РФ о готовности начать урегулирование отношений с Турцией без предварительных условий после заявления Москвы о готовности поддержать данный процесс.