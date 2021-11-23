Замглавы МИД РФ и спикер палаты парламента БиГ обсудили внутриполитический кризис в стране

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Александр Грушко и председатель верхней палаты (Палаты народов) Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Драган Чович обсудили на встрече во вторник ситуацию в стране, в частности урегулирование внутриполитического кризиса в БиГ.

"В ходе состоявшейся 23 ноября в Загребе встречи заместителя министра иностранных дел РФ Грушко с председательствующим Палаты народов Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Човичем подробно проанализирована текущая ситуация в Боснии и Герцеговине с акцентом на важность преодоления внутриполитического кризиса, - говорится в сообщении МИД РФ. - Выражена принципиальная поддержка общему рамочному (Дейтонскому) соглашению о мире в БиГ 1995 года, одним из гарантов которого является Российская Федерация".

Как отметили на Смоленской площади, стороны подчеркнули "основополагающий характер дейтонских принципов равноправия трех государствообразующих народов и двух энтитетов с широкими конституционными полномочиями для укрепления мира и стабильности в БиГ и на Балканах в целом".

"Обозначена поддержка внутрибоснийским усилиям по реформированию избирательной системы государства в целях обеспечения легитимной представленности его народов в органах власти, - добавили в дипведомстве. - Акцентирована неприемлемость внешнего вмешательства во внутрибоснийские дела и навязывания "универсальных рецептов", указано на целесообразность скорейшего свертывания изжившего себя аппарата высокого представителя, превратившегося в источник серьезных проблем".

Кроме того, Грушко и Чович также обсудили перспективы дальнейшего развития межпарламентских связей между РФ и Боснией и Герцеговиной по мере стабилизации эпидемиологической обстановки.