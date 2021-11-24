Россия призвала к сдержанности по Ливии для проведения выборов в стране

ООН, 24 ноября. /ТАСС/. Россия призывает все стороны проявить максимальную сдержанность вокруг Ливии, чтобы позволить ливийскому народу реализовать законное право избирать и быть избранным. Об этом заявил во вторник заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации по ситуации в африканской стране.

Российская сторона сожалеет, что ливийская государственность оказалась разрушена до основания в угоду амбициям западных стран. По его словам, некогда благополучная Ливия "до сих пор лежит в руинах, восстанавливать ее приходится буквально по крупицам". "Что касается тех, кого защищали - мирное население, - то оно стараниями натовских благодетелей прошло через ужасы гражданской войны всех против всех, полного хаоса, тотальной дезорганизации и разрухи", - напомнил Кузьмин. Дипломат обратил внимание, что лишь десятилетие спустя в стране "наметились позитивные моменты в рамках непростого процесса политического урегулирования".

"Всеобщие выборы в Ливии запланированы на 24 декабря. Призываем все стороны проявить максимальную сдержанность, чтобы позволить многострадальному ливийскому народу реализовать законное право избирать и быть избранным", - сказал зампостпреда РФ.

22 ноября ливийский избирком завершил прием документов от претендентов на участие в президентских выборах, которые запланированы на 24 декабря и должны пройти одновременно с парламентскими. Во вторник стало известно, что спецпосланник генсекретаря ООН по Ливии Ян Кубиш подал в отставку.

Комментируя вступление Карима Хана в должность прокурора Международного уголовного суда, дипломат выразил надежду, что "его приход <...> приведет к исправлению тех существенных перекосов, на которые последовательно указывала <...> делегация [России], и, возможно, приблизит суд хотя бы к частичному восстановлению своей изрядно подпорченной репутации". По его словам, определенные позитивные подвижки уже просматриваются. "Впервые в докладе по расследованию ливийской ситуации есть то, за что мы можем выразить признательность. Речь идет о честности, - отметил Кузьмин. - Прокуратура открыто заявляет об отсутствии существенного прогресса в деле. Наша делегация говорила то же самое целое десятилетие. Рады, что суд, наконец, перестал заниматься имитацией бурной деятельности и признал очевидное".

В целом по ливийскому сюжету линия суда, констатировал зампостпреда РФ, остается неизменно избирательной. "Вся вина возлагается только на одну из сторон конфликта. Дел по предполагаемым преступлениям повстанцев, а также ИГИЛ [устаревшее название запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"] мы так и не увидели, - указал он. - Суд даже не пытался расследовать незаконные авиаудары НАТО по территории Ливии, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения".