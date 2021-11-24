Четыре страны Черноморского региона обсудили безопасность морских границ

СИРИУС /Федеральная территория/, 24 ноября. /ТАСС/. Руководители пограничных ведомств четырех стран Черноморского региона обсудили в Сириусе развитие безопасности в акватории Черного моря, а также утвердили задачи сотрудничества на 2022 год, передает корреспондент ТАСС с 21-й встречи руководители погранведомств стран Черноморского региона.

Как сообщили ТАСС пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, во встрече принимали участие делегации пограничных ведомств/береговых охран из Болгарии, Румынии, России и Турции. "Делегации пограничных структур Грузии и Украины на встрече не присутствовали", - добавили там.

"Подобные встречи позволяют нам быть уверенными в нашем единстве, в понимании всех угроз, которые складываются в нашем регионе, единстве позиций по вопросам сотрудничества в целях безопасности наших граждан и государств", - сказал на совещании руководитель российской делегации, вице-адмирал Роман Толок.

На встрече ее участники обсудили актуальную ситуацию, обменялись оценками об обстановке в акватории Черного моря, а также отчитались о работе за прошедшие два года и утвердили приоритетные задачи и план сотрудничества на следующий год.

Форум руководитель пограничных ведомств стран Черноморского региона был учрежден в 2000 году. В 2006 году страны официально подписали соглашение о сотрудничестве. Председательство на форуме осуществляется поочередно. В этом году председательство от турецкой стороны перешло к России.