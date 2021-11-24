Лавров: РФ заинтересована в деполитизированном культурном сотрудничестве с Западом

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Россия заинтересована в наращивании деполитизированных культурно-гуманитарных связей со странами Европы и Северной Америки. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов РФ.

"По-прежнему заинтересованы в развитии деполитизированных культурно-гуманитарных контактов с государствами Европы и Северной Америки", - сказал он.

По словам министра, важную роль в сохранении и поддержании русского языка и русской культуры за рубежом играют российские общины. "В октябре этого года прошел седьмой Всемирный конгресс российских соотечественников, и, конечно, его решения способствовали дальнейшей консолидации глобального русского мира как пространства общероссийской культурной идентичности, - добавил Лавров. - Мы будем и впредь делать все необходимое, чтобы соотечественники сохраняли культурную, духовную, языковую самобытность, поддерживали связь с исторической родиной, будем делать все, чтобы защищать их интересы с соответствии с законами стран пребывания".

Кроме того, глава МИД РФ подчеркнул, что востребовано наращивание культурного присутствия России в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки. "Большая роль здесь принадлежит образовательным обменам, взаимодействию по линии регионов, в том числе с выпускниками российских и советских вузов, и целый ряд субъектов Российской Федерации уже активно осваивает это направление", - отметил Лавров.