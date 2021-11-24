Захарова: США берутся за передел мира и рынка энергетики, не зная о собственных нуждах

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Вашингтон берется переделывать мир и влезает в энергетическую политику суверенных государств, не имея базовых представлений о собственной стране ни в сфере соблюдения прав человека и свободы слова, ни в энергопотреблении. Об этом написала в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на прошедший в Белом доме во вторник брифинг министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм, во время которого она не смогла ответить на вопрос журналиста, сколько страна потребляет баррелей нефти в день, сообщив, что не располагает соответствующей цифрой.

"Министр энергетики США не знает, сколько ее страна потребляет нефти в день. Даже примерно. При этом Вашингтон влезает в энергетическую политику суверенных стран не своего континента, рассказывая, кому, сколько и какой энергии нужно, какие трубопроводы хорошие, а какие нет, и что за участие в проекте "Северный поток - 2" необходимо вводить санкции", - отметила Захарова.

Официальный представитель МИД напомнила, что Вашингтон неоднократно "пытался поменять и менял власть в нефтегазодобывающих странах, лишь бы "продолжать не знать собственной нужды".

"Вот так во всем: о себе не владеют базовыми представлениями (от соблюдения прав человека и свободы слова до энергопотребления), а берутся переделывать весь мир", - резюмировала она.