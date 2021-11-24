Вице-премьер правительства Крыма Андрей Рюмшин подал в отставку

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер правительства Крыма - министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин подал в отставку, сообщил в среду ТАСС первый вице-спикер Госсовета республики Ефим Фикс.

"Получено представление с заявлением Рюмшина с просьбой освободить его от должности по собственному желанию", - сказал Фикс.

По его словам, заявление может быть рассмотрено в понедельник, 29 ноября. Фикс не уточнил, будет ли Рюмшин по-прежнему занимать пост министра сельского хозяйства региона.

57-летний Рюмшин с октября 2019 года занимает пост заместителя председателя Совета министров Крыма, совмещая его с должностью министра сельского хозяйства республики, на которую он был назначен в 2016 году.

Осенью в Крыму произошел ряд отставок руководящих чиновников. В частности, прекращены полномочия глав администраций Джанкоя и Судака. Свои посты покинули бывший заместитель председателя Совета министров Крыма Евгений Кабанов. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что кадровые изменения в правительстве Крыма пока не завершены.