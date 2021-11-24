Путин в Вучич обсудят на встрече в Сочи урегулирование в Косове

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президенты РФ и Сербии Владимир Путин и Александар Вучич на переговорах, которые состоятся в Сочи в четверг, обсудят в том числе перспективы косовского урегулирования. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить актуальные вопросы российско-сербского стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по ситуации на Балканах, включая перспективы косовского урегулирования", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах 25 ноября лидеры двух стран обсудят международную повестку дня, борьбу с ковидом, взаимовыгодное сотрудничество, а также цену на газ для Сербии. Представитель Кремля отметил, что это очень важные переговоры с "союзником и другом" России.