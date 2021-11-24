Эксперт: украинский план по борьбе с олигархами приведет к распродаже страны иностранцам

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. План мероприятий по борьбе с олигархами на Украине, утвержденный в среду правительством страны, приведет к тому, что бизнесмены, которые получат этот статус, не будут допущены к большой приватизации, и предприятия раскупят иностранцы. Такое мнение в среду в беседе с корреспондентом ТАСС высказал старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Дмитрий Офицеров-Бельский.

"Согласно плану, направленному на реализацию принятого в стране закона о борьбе с олигархами, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сможет определять бизнесменов, которые не получат доступ к государственным активам. Это позволит СНБО оказывать давление на олигархов, а также укрепит власть главы Украины Владимира Зеленского. Просто СНБО назначает олигарха и фактически лишает человека многих конституционных прав", - пояснил эксперт.

По его мнению, к большой приватизации не допустят тех, кого назовут олигархом, а тех, кого не назовут получат абсолютное преимущество, и явно это будут зарубежные инвесторы, то есть Украину распродадут по частям.

Кроме того, напомнил он, активное участие в лоббировании закона принял предприниматель Игорь Коломойский "в интересах борьбы со своими соперниками".

История вопроса

Закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов, принят 23 сентября, а 5 ноября его подписал Зеленский. Процедура принятия документа вызвала споры в украинской политической среде, которые частично стали причиной отправки в отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова. При подготовке документа ко второму чтению было подано 1 257 поправок, который вносил и Разумков - противник идеи предоставления СНБО права формировать списки олигархов. Однако на заседании, которое вел первый вице-спикер Руслан Стефанчук, было решено голосовать не по каждой поправке, а по статьям.

Закон предполагает создание реестра лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), определение порядка включения лиц в реестр и последствий такого включения, введение декларирования публичными служащими контактов с лицами, включенными в указанный реестр. Он также дает определение олигарха. Таковыми названы лица, имеющие значительное влияние в хозяйственной и политической жизни страны, а также контролирующие основные сегменты медиапространства. Им запрещено делать взносы в поддержку политических партий и участвовать в так называемой большой приватизации.