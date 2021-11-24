Карасин и Абашидзе договорились очно встретиться весной 2022 года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и спецпредставитель грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе договорились весной 2022 года провести очную встречу, если позволит эпидемическая обстановка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе российского сенатора по итогам их переговоров в формате видеоконференции в среду.

"Достигнута договоренность о проведении следующей встречи Карасина и Абашидзе весной 2022 года в очном формате, если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка", - говорится в сообщении.

Карасин также указал на возможности, которые открывает формат сотрудничества "3+3" в Закавказье (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран, Турция).

"При рассмотрении региональной проблематики российская сторона привлекла внимание к открывающимся для Грузии возможностям по разблокированию транспортных коммуникаций и экономических связей в Закавказье в контексте инициированного президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Турции Тайипом Эрдоганом регионального консультативного механизма "3+3", - указали в пресс-службе.

Кроме того, Москва и Тбилиси подтвердили настрой на урегулирование на принципах взаимности проблем с дипломатической недвижимостью.