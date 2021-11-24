Первый зампостпреда РФ при ООН заявил, что перенос выборов в Ливии крайне нежелателен

ООН, 24 ноября. /ТАСС/. Россия предостерегает от переноса намеченных на 24 декабря выборов в Ливии, это грозит расколом в стране. Об этом заявил в среду первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности.

"До сих пор раздаются голоса, в том числе в самой Ливии, в пользу переноса электорального процесса. Считаем, что такое развитие событий крайне нежелательно и может грозить серьезными последствиями для сохранения хрупкого мира и углублением внутреннего раскола в этой стране", - сказал дипломат.

В России убеждены, что успех политического процесса в Ливии "может быть обеспечен только в том случае, если он будет действительно инклюзивным". "Рассчитываем, что на этой основе ливийцы смогут преодолеть груз накопившихся противоречий и взаимных обид, что будет способствовать национальному примирению", - заявил Полянский.

Первый зампостпреда РФ отметил, что обстановка в Ливии в целом стабильная.

22 ноября избирком Ливии завершил прием документов от претендентов на участие в президентских выборах, которые запланированы на 24 декабря и должны пройти одновременно с парламентскими.