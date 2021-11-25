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Мишустин призвал использовать ресурс гражданского общества для ответа на новые вызовы

По словам премьера РФ, ситуация с распространением коронавируса показала, что люди не оставляют других наедине с их бедой

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Возможности, которые дает появление гражданского общества, нужно активнее использовать для ответа на новые вызовы. Такое мнение выразил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам тринадцатого саммита АСЕМ (Форум "Азия - Европа").

"Как показала ситуация с распространением коронавируса, люди не оставляют других наедине с их бедой. Ярким примером стало активное развитие волонтерских движений", - отметил он.

В самые сложные периоды пандемии волонтеры бескорыстно помогали заболевшим и людям старшего возраста, проявляли отзывчивость и взаимовыручку, пояснил председатель российского правительства. "Поэтому в реагировании на современные вызовы можно и нужно активно задействовать ресурс гражданского общества", - уверен Мишустин.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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