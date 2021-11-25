Матвиенко: политизация связанных с пандемией вопросов обрекает мир на коллективное фиаско

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Политизация вопросов, связанных с пандемией, обрекает мир на коллективное фиаско. Об этом в четверг заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на международной конференции, посвященной всеобщему охвату услугами здравоохранения, которая проходит в рамках осенней сессии Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ.

"Мы убедились, что попытки обеспечить процветание и безопасность одних стран за счет других не привели к желаемому результату. Уровень заболеваемости в таких государствах и блоках не снижается. А национальный эгоизм только тормозит развитие и не дает выхода из кризиса. В результате пандемия получает больше шансов, обрекая наши усилия на коллективное фиаско", - сказала спикер Совфеда

Она подчеркнула, что коронавирус ярко высветил ключевой вызов современности - углубление неравенства. Среди его проявлений Матвиенко назвала отсутствие равного доступа к услугам здравоохранения, вакцинам и лекарственным препаратам, ограничения в сфере получения передовых технологий и финансовых ресурсов. "Особую озабоченность вызывает и тот факт, что причины неравенства имеют очевидный всем искусственный характер, специально подогреваются заинтересованными политическими силами. В то время как сама природа вируса, скорость его распространения и его последствия для всей системы международных отношений требуют коллективного ответа. Россия призывает сделать такое сотрудничество реальным, основанным на равных и справедливых началах", - сказала Матвиенко.

Она убеждена, что мир оказался не готов к масштабам пандемии. "Излишняя политизация темы лишь усугубляет положение дел. Чтобы побороть общую угрозу, нужно объединить усилия всего человечества, достичь коллективного иммунитета на глобальном уровне. И мы рассчитываем опираться на организующую роль ВОЗ", - сказала председатель верхней палаты парламента.