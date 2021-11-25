Захарова: Украина продолжает саботировать свои обязательства по минским договоренностям

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Киев продолжает саботировать выполнение своих обязательств в рамках минских договоренностей. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Украинские власти продолжают саботировать выполнение своих обязательств в рамках комплекса мер [по выполнению минских соглашений]", - сказала она на брифинге.

Захарова отметила, что из-за неконструктивных подходов Киева очередное заседание контактной группы в период с 23 по 24 ноября вновь закончилось безрезультатно.

Призыв прекратить спекуляции

Россия также призывает Францию и Германию прекратить политические спекуляции, связанные с конфликтом на Украине.

"Мы призываем Германию и Францию перестать заниматься политическими спекуляциями, конъюнктурными и искажающими реальность пиар-акциями и всерьез задуматься о побуждении Киева к выполнению своих обязательств. Неплохо было бы начать комментировать на регулярной основе то, что там происходит. Не заниматься информационным сопровождением, поддержкой выгодных, видимо, Западу акций киевского режима, а на ежедневной основе комментировать все, что происходит на линии соприкосновения, все потери со стороны гражданского мирного населения", - отметила Мария Захарова.

Она также призвала Запад на регулярной основе комментировать ситуацию с вопросами безопасности, "агрессивную риторику и официальных лиц Киева, и политических, общественных деятелей, закрытие СМИ и наступление на свободу слова". "Все, что мы делаем, постоянно подвергается нездоровому интересу, можно теперь сфокусироваться и на Киеве, коль скоро ответственность за него Германия и Франция несут", - добавила она.

Дипломат подчеркнула, что властям Украины, если им не безразлична судьба граждан собственной страны, следует незамедлительно прекратить кровопролитие в Донбассе, наладить прямой диалог с ЛНР и ДНР по реализации комплекса мер.

17 ноября МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку главы МИД РФ Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ, чтобы избежать искажений позиции Москвы относительно встречи министров в "нормандском формате". Как пояснила ранее Захарова, эта переписка дает возможность увидеть предложения Москвы относительно "нормандского формата", чтобы наполнить встречу "конкретным смыслом", а также демонстрирует несостоятельность утверждений западных партнеров о неконструктивной позиции России в данном вопросе.