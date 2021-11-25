Россия ожидает визит сербского премьера в Москву в декабре

СОЧИ, 25 ноября. /ТАСС/. Российские власти ожидают, что премьер Сербии Ана Брнабич посетит Москву с визитом в декабре. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Сербии Александаром Вучичем, которая проходит в четверг в Сочи.

"У нас развиваются отношения по линии правительств. Мы ожидаем в декабре приезд председателя вашего правительства в Москву", - обратился глава российского государства к сербскому коллеге.

Помимо этого, отметил Путин, регулярно работает межправкомиссия двух стран. "Мне докладывают о том, как эта работа идет", - поделился он.

Также Москва и Белград продолжают сотрудничество в гуманитарной сфере. "Сербские студенты учатся в России в разных вузах по разным направлениям. Мы вам благодарны за поддержку русского языка в сербских школах, в общем в этой сфере ситуация развивается весьма позитивно", - констатировал президент РФ.