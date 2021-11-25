{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россия поддерживает позицию Сербии по Косову

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что ситуация сложится так, что будет отвечать интересам всех людей, которые проживают в регионе

СОЧИ, 25 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что Москва неизменно поддерживает позицию Белграда по косовскому урегулированию.

"По поводу наших усилий и совместных шагов на международной арене, в том числе и вокруг косовского урегулирования, вы знаете, что наша позиция носит принципиальный характер, она не подвержена текущей политической конъюнктуре", - обратился глава российского государства к сербскому коллеге Александару Вучичу на переговорах в четверг.

"Мы поддерживаем вашу позицию по косовскому урегулированию, надеюсь, что ситуация в конечном итоге сложится таким образом, что будет отвечать интересам всех людей, которые проживают в регионе", - сказал Путин.

Как ранее отмечал Вучич, он намерен подробно обсудить с Путиным ситуацию в Балканском регионе, в первую очередь - растущее напряжение вокруг Косова и Метохии, где на протяжении осени дважды резко обострилась обстановка из-за агрессивных действий приштинской власти.

Автономный сербский край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в последнее время активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСербияВучич, АлександарРоссийско-сербские отношенияПереговоры Путина и Вучича
Россия ожидает визит сербского премьера в Москву в декабре
Точная дата визита пока неизвестна
Читать полностью