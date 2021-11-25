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Лавров вручил орден Дружбы завершающему миссию в РФ послу Монголии

Дуламсурэнгийн Даваа возглавлял дипмиссию с 2019 года

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров в четверг принял завершающего миссию в Москве посла Монголии Дуламсурэнгийн Даваа и вручил ему орден Дружбы, которым дипломат накануне был награжден указом президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве отметили, что монгольский посол получил орден "за большие заслуги в развитии всеобъемлющего стратегического партнерства" между двумя странами. "Поблагодарив Даваа за проделанную на посольском посту работу, Лавров пожелал ему дальнейших успехов и выразил надежду, что он и в дальнейшем продолжит оказывать содействие укреплению традиционной дружбы и сотрудничества между народами наших государств", - сообщили в МИД РФ.

Дуламсурэнгийн Даваа возглавлял дипмиссию Монголии в России с 2019 года.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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