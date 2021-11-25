Эксперт заявил, что масштабных протестов в Турции не ожидается

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Турция в ближайшее время не столкнется с широкомасштабными протестами, несмотря на падение национальной валюты и острые заявления оппозиции, угроз для российских туристов в новогодние праздники в этой связи также не возникнет. Такое мнение в четверг в беседе с ТАСС выразил генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.

"Я думаю, что широкомасштабного протестного выступления не будет. Конечно, турецкая экономика чувствует себя не идеально, но падение лиры было задумано, запланировано президентом Турции [Таийпом] Эрдоганом для того, чтобы выйти из экономической стагнации. Он задумал понизить курс лиры путем понижения учетной ставки. Эту политику нельзя назвать экзотической и оригинальной", - отметил собеседник агентства. Он добавил, что подобную линию проводит Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, а также этими методами пользуются в ряде европейских стран.

Так, по словам аналитика, власти Турции специально занижают курс валюты для того, чтобы сделать продукцию страны более конкурентноспособной и создавать лучшие возможности для экспорта товаров. "Эрдоган был полностью готов к такому развитию событий. Это является его частью плана. Организованные оппозицией протесты - это еще не настоящие разгневанные массы, тут в основном оппозиционный электорат, поэтому, с этой точки зрения, нет ничего удивительного и экстраординарного", - пояснил Марков. - Россиянам, которые захотят улететь в Турцию на новогодние праздники, ничего не угрожает".

По его прогнозам, политический кризис в Турции может разразиться к 2023 году, когда должны состояться президентские и парламентские выборы. По крайней мере, как указал эксперт, именно к такому сценарию готовятся лидеры турецкой оппозиции, постепенно накаляя обстановку уже сейчас. "Вот сейчас эти выступления и требования, например, провести досрочные выборы, с моей точки зрения, являются попыткой оппозиции упредить наступление будущего кризиса. Они хотят показать, что Эрдоган боится выборов, и подтвердить идею о том, что он проиграет будущие выборы", - сказал аналитик.

Марков обратил внимание на то, что в 2019 году на муниципальных выборах в 8 крупнейших городах страны из 10 победу одержали оппозиционные кандидаты, в том числе и в Стамбуле, где Эрдоган в свое время сам был мэром. При этом турецкая провинция преимущественно поддерживает нынешнюю власть. Таким образом, в обществе наметилось разделение, которое, по мнению эксперта, будет усугубляться. "Через какое-то время, не по истечении двух лет, не во время этих выборов, а чуть раньше все-таки какой-то кризис мне представляется неизбежным", - резюмировал он.

Собеседник агентства также указал на возможность сближения России и Турции в будущем в случае подобного развития событий. Так, если действующий лидер Турции пойдет на силовые методы борьбы со своими противниками, в основном занимающими проамериканскую позицию, то это может серьезно рассорить его с Западом. "Если у него будет конфликт с оппозицией, в том числе силовой, с большой вероятностью через два года Эрдоган может оказаться в такой ситуации, в которой сейчас оказался президент Белоруссии Александр Лукашенко, то есть в жестком конфликте с США и ЕС. И как Лукашенко начал ускорять интеграцию с Россией, точно также Эрдоган может вообще начать процесс вступления в Евразийский экономический союз в результате вот этого будущего кризиса", - заключил Марков.

О ситуации в Турции

Призывы к досрочным выборам президента и парламента прозвучали со стороны оппозиции на прошлой неделе, когда турецкая лира начала резко падать по отношению к доллару и другим мировым валютам. Противники действующих властей считают, что нынешнее руководство страны не может справиться с экономическими проблемами. Эрдоган, однако, полностью исключил возможность досрочного голосования, заявив, что выборы пройдут в 2023 году, как это и планировалось. Он также указал, что, как и прежде, его Партия справедливости и развития снова одержит победу.

С начала года турецкая валюта девальвировалась на 70%, что стало одним из самых крупных падений стоимости нацвалюты за последние годы. 24 ноября в ряде городов Турции небольшие группы людей вышли на улицы с протестами против финансовой политики властей. Массовое протестное движение и возможные намерения населения устроить крупные манифестации пока не отмечены.