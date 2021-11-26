Лавров обсудит с главами МИД Китая и Индии пути развития трехстороннего сотрудничества

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров вместе с китайским и индийским коллегами Ван И и Субраманьямом Джайшанкаром в пятницу примет участие в очередной встрече глав дипведомств формата "Россия - Индия - Китай" (РИК).

Последний раз стороны встречались в соответствующем формате в сентябре прошлого года в Москве. По итогам тех переговоров председательство в РИК перешло к Нью-Дели. Нынешнее заседание пройдет в режиме видеоконференции и, как ожидается, охватит весьма широкую повестку дня - от вопросов углубления трехстороннего взаимодействия до задач укрепления многосторонних основ современного мироустройства, в том числе в ООН, Группе двадцати, ШОС, БРИКС и других форматах.

Не останутся без внимания и усилия по борьбе с распространением коронавируса, вопросы стратегической стабильности, противодействие угрозам безопасности, а также развитие ситуации в Афганистане, Мьянме и на Ближнем Востоке.

Завершится видеоконференция передачей председательства в РИК Китаю.

Привилегированное партнерство

Российская сторона на различных уровнях неоднократно характеризовала трехсторонний диалог Москвы, Нью-Дели и Пекина как "особо привилегированное стратегическое партнерство".

Такие оценки подкреплены частотой контактов сторон на всех уровнях и по линии различных ведомств. Так, в июле в российской столице прошли переговоры министров иностранных дел России и Индии с обстоятельным обсуждением текущей ситуации в Афганистане и перспектив производства российской вакцины "Спутник V" в Индии. Кроме этого, Лавров и Джайшанкар провели встречу в октябре в Нур-Султане.

Беспрецедентный уровень

На последней встрече в октябре российского министра с его китайским коллегой на полях саммита Группы двадцати в Риме, стороны отметили весомые практические результаты консультаций в московском формате и в формате расширенной "тройки" по Афганистану, высказались за скорейший созыв саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Говоря о текущем этапе взаимодействия с китайской стороной, Лавров охарактеризовал этот диалог как "качественно беспрецедентный уровень отношений".