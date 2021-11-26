Матвиенко: ЕС надо принять политические решения для нормализации ситуации с беженцами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Россия готова оказать любую помощь Белоруссии для решения проблемы беженцев на белорусско-польской границе, но для нормализации ситуации нужны политические решения в Евросоюзе. Об этом заявила в пятницу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы понимаем, конечно, что это вопрос не только Белоруссии и не столько Белоруссии. Должны быть приняты политические решения в Евросоюзе, куда эти беженцы стремились. И, конечно, так же [должна быть] оказана гуманитарная помощь и международными организациями мигрантам, которые оказались в такой ситуации, в которой оказались в Белоруссии, стремясь к лучшей жизни в странах Европы", - сказала она журналистам на пресс-конференции.

"Любая помощь, которая нужна от нас, обращайтесь, мы окажем все необходимое содействие", - добавила спикер Совфеда, обращаясь к председателю Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталье Кочановой, которая также принимает участие в пресс-конференции по итогам осенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Матвиенко подчеркнула, что в России видят "как много делается белорусскими властями по оказанию помощи людям, оказавшимся в такой ситуации". "Бесконечно жалко детей, пожилых людей, беременных женщин. И вы оказываете им всякую поддержку и помощь. Мы вам желаем успеха. Видим, как вам нелегко, держитесь, пожалуйста, мы с вами, очень сопереживаем", - сказала председатель верхней палаты парламента.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.