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Переговоры Путина и Вучича
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Путин принял приглашение Вучича посетить Сербию

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, точную дату визита согласуют по дипломатическим каналам

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принял приглашение сербского лидера Александара Вучича посетить Сербию, точная дата визита будет согласована по дипломатическим каналам. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Господин Вучич возобновил приглашение президенту посетить Сербию, и президент принял это приглашение. Точные сроки визита будут согласовываться по дипломатическим каналам", - сказал представитель Кремля.

В целом, по оценке Пескова, состоявшийся в четверг в Сочи разговор Путина с Вучичем был "очень обстоятельный, конструктивный, дружеский и детальный". Комментируя вопрос о том, чем российский лидер ответил на подаренную серебряную вазу и книги о Петре Великом, Песков сообщил, что "в протокольном порядке обмен подарками был произведен".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСербияВучич, АлександарПесков, Дмитрий СергеевичПереговоры Путина и Вучича
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