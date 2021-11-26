Путин принял приглашение Вучича посетить Сербию

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принял приглашение сербского лидера Александара Вучича посетить Сербию, точная дата визита будет согласована по дипломатическим каналам. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Господин Вучич возобновил приглашение президенту посетить Сербию, и президент принял это приглашение. Точные сроки визита будут согласовываться по дипломатическим каналам", - сказал представитель Кремля.

В целом, по оценке Пескова, состоявшийся в четверг в Сочи разговор Путина с Вучичем был "очень обстоятельный, конструктивный, дружеский и детальный". Комментируя вопрос о том, чем российский лидер ответил на подаренную серебряную вазу и книги о Петре Великом, Песков сообщил, что "в протокольном порядке обмен подарками был произведен".