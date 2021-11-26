РФ и Белоруссия на ассамблее МПС займут консолидированную позицию по миграционному кризису

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Палаты представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) Белоруссии Владимир Андрейченко договорились, что российская и белорусская делегации на ассамблее Межпарламентского союза (МПС) займут консолидированную позицию по ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом в пятницу сообщается на сайте нижней палате российского парламента.

"Вячеслав Володин и Владимир Андрейченко договорились, что делегации российского и белорусского парламентов займут консолидированную позицию на ассамблее Межпарламентского союза, которая проходит в Мадриде, по вопросу о ситуации на белорусско-польской границе", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "речь идет о недопустимости двойных стандартов и осуждении жестокого обращения польских властей с беженцами". Ассамблея Межпарламентского союза проходит с 26 по 30 ноября.

Володин и Андрейченко также обсудили подготовку заседания Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, которое пройдет 2 декабря.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны Евросоюза обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в этой ситуации виноваты именно западные государства, из-за действий которых люди бегут от войны.