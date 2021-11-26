Глава Исполкома СНГ заявил, что предвыборная кампания в Киргизии прошла организованно

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Предвыборная кампания перед парламентскими выборами в Киргизии прошла организованно и в соответствии с законодательством. Об этом в пятницу сообщил председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев на встрече миссии наблюдателей от содружества с главой ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабековой.

"Наша миссия уже здесь визуально присутствует с 8 ноября и наши наблюдения и наши встречи говорят о том, что кампания прошла организованно, достойно, в соответствии с законодательством", - сообщил Лебедев.