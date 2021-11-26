Косачев: Россия предложила обеспечить бесперебойную работу парламентов при пандемии

МАДРИД, 26 ноября. /ТАСС/. Российская делегация выступила с инициативой на 143-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС), связанной с необходимостью обеспечения бесперебойного функционирования парламентов в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил в пятницу журналистам вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в рамках начавшейся в пятницу в Мадриде ассамблеи МПС.

"Здесь есть процедура чрезвычайного пункта повестки дня, и уже закрыта возможность подачи инициатив на этот счет", - отметил он, пояснив, что всего было представлено четыре инициативы, с одной из которых выступила российская делегация. "Она связана с темой необходимости обеспечения бесперебойного функционирования парламентов в условиях пандемии коронавируса. Тот же самый МПС проводит свою нынешнюю ассамблею впервые за два года очно, - сказал Косачев. - Очевидно, что в нашей работе возникли проблемы, и они серьезно помешали межпарламентскому сотрудничеству, точно так же проблемы возникают и в деятельности национальных парламентов".

"Некоторые национальные парламенты просто перестают работать, некоторые переходят в онлайн-режим, и это вызывает определенные вопросы, - объяснил вице-спикер Совета Федерации. - Здесь очень важно отслеживать лучшие практики, смотреть, как та или иная страна проходит этот кризис с наименьшими потерями, обмениваться этими практиками. Для этого и существует МПС".

В этой связи Косачев напомнил, что в России "не было отменено из-за пандемии ни одного пленарного заседания ни Совета Федерации, ни Госдумы". "Мы в абсолютно оперативном порядке, используя возможности парламента, наработали в общей сложности порядка 300 различных законодательных инициатив, которые позволили приспособить общество к новым экстремальным условиям, - подчеркнул он. - И мы можем гордиться нашим опытом".

"Одна из четырех инициатив, поданная в качестве заявки на чрезвычайный пункт повестки дня, - это ситуация на белорусско-польской границе, подана она группой западных стран, стран НАТО и ЕС, мы понимаем в каком ключе они будут предлагать обсуждать эту ситуацию: в обвинительном в отношении Белоруссии, в оправдательном в отношении Польши и других стран ЕС, - отметил Косачев. - Мы точно считаем такую инициативу неприемлемой". Другие инициативы связаны с ситуацией в Палестине и "с причинами и источниками миграции в современном мире", рассказал парламентарий.

Ассамблея МПС продлится до 30 ноября. Союз объединяет парламенты более 170 стран, а также свыше 10 межпарламентских ассамблей в качестве ассоциированных членов. В центре внимания ассамблеи будут "современные вызовы демократии: преодоление разногласий и построение сообщества".