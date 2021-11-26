Россия призвала Францию и ФРГ продолжить совместные усилия по урегулированию в Донбассе

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Россия призывает германских и французских партнеров продолжить совместные усилия по восстановлению мирной жизни на востоке Украины. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой о ситуации в "нормандском формате".

Захарова напомнила, что в ходе брифинга 25 ноября были затронуты заявления внешнеполитических ведомств Германии и Франции, сделанные их представителями в связи с публикацией переписки министров иностранных дел трех стран по тематике "нормандского формата". "В них Берлин и Париж голословно обвинили Россию в отказе от участия в министерской встрече "нормандского формата" и призвали ее вернуться за стол переговоров, чтобы продолжить обсуждение "в рамках утвержденных форматов и в соответствии с согласованными принципами", - отметила она.

"В дополнение к нашим разъяснениям о том, что мы о таком отказе не заявляли, хотели бы остановиться на "форматах" и "принципах", - продолжила Захарова. Дипломат напомнила, что главным переговорным форматом по урегулированию внутриукраинского конфликта является контактная группа, в которой участвуют стороны конфликта - Киев, Донецк и Луганск, а посредниками выступают Россия и ОБСЕ. Другим механизмом является "нормандский формат", цель которого заключается в содействии мирному процессу и контроле над выполнением минских соглашений сторонами конфликта, добавила она.

"Что касается "согласованных принципов", то они вытекают из резолюции 2202 Совета Безопасности ООН, утвердившей Комплекс мер и декларацию лидеров "нормандских" стран. Главные из них - безальтернативность исключительно мирного урегулирования, прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском как сторонами конфликта и строгая последовательность шагов, согласно которой восстановление контроля властей Украины над границей с Россией занимает последнее место после предоставления Донбассу особого статуса, осуществления амнистии, снятия экономической блокады и проведения местных выборов", - подчеркнула она.

В этих форматах и на этих принципах уже семь лет ведутся переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе, напомнила официальный представитель МИД РФ.