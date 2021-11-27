Россия обеспокоена информационным вакуумом вокруг создания AUKUS

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Россия обеспокоена сохранением информационного вакуума и отсутствием транспарентности вокруг партнерства США, Великобритании и Австралии - AUKUS, хотя с момента объявления об этой инициативе прошло уже больше двух месяцев. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на сессии Совета управляющих МАГАТЭ. Текст выступления размещен в субботу на сайте МИД РФ.

Постпред подчеркнул, что Россия продолжает тщательно отслеживать ситуацию вокруг создания трехстороннего партнерства AUKUS, содержание инициативы и возможные последствия ее реализации вызывают серьезную озабоченность.

"Уже сейчас очевидно, что формирование AUKUS несет в себе значительные риски для международной безопасности, провоцируя дополнительную напряженность в АТР и шире, а также плохо стыкуется с обязательствами участников партнерства в сфере ядерного нераспространения, - отметил он. - Планы создания в рамках AUKUS атомных подводных лодок для ВМС Австралии при содействии США и Великобритании оказывают дестабилизирующее влияние на режим ДНЯО как раз накануне Конференции по рассмотрению действия Договора".

"Мы обеспокоены, что по прошествии более двух месяцев с момента объявления о создании AUKUS 15 сентября 2021 года вокруг инициативы сохраняются информационный вакуум и полное отсутствие транспарентности, - сказал Ульянов. - Не добавляет ясности и недавно появившийся в открытом доступе текст трехстороннего соглашения об обмене информацией в отношении проекта по атомным подводным лодкам. Понимаем, что подобные договоренности - это нормальная практика. Однако из содержания документа явно следует, что в отношении проекта будет применяться повышенный уровень секретности".

Ответов пока нет

"Мы все еще ждем внятного ответа, какое топливо будет использоваться в силовых ядерных установках субмарин. Если речь идет о высокообогащенном уране, который применяется в большинстве современных ядерных силовых установок атомных подводных лодок, вне регулярных проверок МАГАТЭ окажется порядка двух тонн ВОУ (высокообогащенного урана)", - добавил дипломат.

По его словам, существуют сомнения, что в таком случае в будущем можно будет говорить о подтверждении имеющегося у Австралии расширенного заключения, что весь ядерный материал на ее территории или под ее юрисдикцией остается в мирной деятельности. Ульянов добавил, что в равной степени вызывает вопросы, как это соотносится с идеей минимизации использования ВОУ в мирной ядерной деятельности, столь настойчиво продвигавшейся последние десятилетия США и Австралией. "Очевидно, что имеет место крутой разворот в позиции США по этому вопросу", - отметил он.

Постпред РФ обратил внимание, что многие эксперты уже квалифицировали это как распространение высокообогащенного урана.