Антонов: "саммит за демократию" направлен против Китая и России

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Организуемый Вашингтоном в декабре "Саммит за демократию" направлен против Китая и России. Об этом заявил в субботу посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Вы правы в главном, то, что вы сказали и выделили: этот саммит направлен против Китая и против России. Нас пытаются учить, как нам жить, какая демократическая система должна быть в наших государствах", - сказал Антонов.

Вместе с тем он напомнил, что на саммит также не были приглашены некоторые другие страны и рассказал об интересном случае. "Где-то месяц тому назад у меня была большая встреча с послами европейских государств, еще тогда было не ясно, все ли приглашены на этот саммит, и на тот момент было ясно, что некоторые государства Европейского союза не приглашены. В Европейском союзе царила растерянность, потому что получается, что в этом "великом Европейском союзе" есть государства, есть демократии первого класса и второго класса. И я их спросил: как же вы так будете жить, будете воспитывать те государства, которые не приглашены на этот саммит, и говорить о необходимости усиления демократических мер в их жизни?", - сказал посол РФ.

Так, по его словам, на сегодняшний день, например, на саммит не приглашена Венгрия.

Вашингтон намерен провести "Саммит за демократию", на котором соберутся лидеры стран, правозащитники и бизнесмены, 9-10 декабря в режиме видеоконференции. Принять в нем участие пригласили 110 стран и территорий. В списке фигурирует китайский остров Тайвань, однако в нем нет КНР, а также России.