Антонов: в США стремятся оправдать провалы Зеленского, нагнетая "российскую угрозу"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Нагнетаемая в США истерия насчет мнимой российской угрозы Украине стремится оправдать провалы президента этой страны Владимира Зеленского. Об этом заявил в субботу посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Истерия, которая здесь сегодня налицо в отношении мнимой российской угрозы, - по-моему, это стремление оправдать те провалы, которые есть у нынешнего президента Украины", - сказал дипломат.

Антонов провел параллель между информационным нагнетанием вокруг темы Украины и ситуацией, когда бывший госсекретарь США Колин Пауэлл, умерший в октябре от последствий ковида, продемонстрировал в ООН пробирку с якобы "спорами сибирской язвы" как доказательство наличия биологического оружия у Ирака. "Мне кажется, что эта атмосфера лжи, клеветы вокруг истинного положения дел в этом районе мира говорит о том, что кто-то подталкивает или Украину, или восточных европейцев к тому, чтобы где-то появилась пресловутая пробирка ушедшего Колина Пауэлла с белым порошком, с тем чтобы все еще больше окрысились против РФ и поставили железные заслоны на пути возможной атаки вооруженных сил РФ", - пояснил посол.

Дипломат при этом отметил, что российская сторона в США открыта для диалога по украинской тематике. "Мы <...> постоянно говорим и в СМИ, и политологам, и администрации: Россия ни на кого не собирается нападать, - подчеркнул посол РФ. - Если вы говорите, что в основе решения в Донбассе лежат минские договоренности, передайте этот месседж непосредственно украинским руководителям, которые зачастили сюда, чтобы получить поддержку, дополнительные партии оружия. У меня ощущение, что здесь, наоборот, науськивают украинцев, говоря: действуйте, ваше дело правое, если что случится, мы вас защитим. Но никто воевать за украинцев не будет".

Он добавил, что американская сторона, заявляя о желании помочь в решении конфликта в Донбассе, никак не отвечает на призывы конкретизировать предлагаемую помощь.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что такая кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".