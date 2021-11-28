Лавров и глава МИД Палау поздравили друг друга с 15-летием установления отношений

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Палау Густав Айтаро обменялись поздравительными телеграммами по случаю 15-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Нгерулмудом.

"В телеграмме главы внешнеполитического ведомства России, в частности, отмечено, что углубление российско-палауанского взаимодействия в решении актуальных задач международной и региональной повестки дня, в том числе в рамках формата "Россия - малые островные развивающиеся государства Тихого океана", будет способствовать устойчивому экономическому росту, обеспечению стабильности и безопасности в АТР", - говорится в распространенном в воскресенье сообщении МИД РФ.

Как указали в дипведомстве, в последние годы связи между двумя странами "поступательно развивались". "Значимым событием стал состоявшийся в июле 2018 года первый в истории визит в Россию президента Республики Палау Томаса Раменгесау, который посетил Москву и принял участие в выставке "Иннопром" в Екатеринбурге", - подчеркнули в министерстве.

В российском МИД напомнили, что в декабре 2018 года вступило в силу межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан России и Палау. "Продолжается совместная работа по совершенствованию договорно-правовой базы перспективного сотрудничества и налаживанию практической кооперации. Осуществляется взаимодействие в системе ООН и на других многосторонних площадках", - резюмировали в дипведомстве.

Дипломатические отношения между Россией и Палау были установлены 28 ноября 2006 года.