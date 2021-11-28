Косачев: парламентарии готовы к контактам с коллегами из США, но навязываться не будут

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российские сенаторы верят в межпарламентский диалог и всегда готовы к контактам со своими американскими коллегами, но навязываться никому не будут, поскольку заинтересованность в диалоге должна быть взаимной. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Накануне посол России в США Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" заявил, что США отвергают все предложения РФ восстановить межпарламентские связи, отклоняют запросы на встречи в Конгрессе.

"Мы верим в межпарламентский диалог и всегда готовы откликнуться. Но навязывать эту готовность никому совершенно точно не будем, заинтересованность должна быть взаимной и естественной", - сказал Косачев.

Он подтвердил слова посла о том, что замораживание межпарламентских связей Конгрессом - это "не более чем неготовность американцев вести аргументированные дискуссии". "Жанр высокомерного и крайне поверхностного, предвзятого и в высшей степени политизированного монолога в адрес России для них - возможность вести бесконечные внутриполитические разборки друг с другом. И это вызывает глубокое сожаление. Двусторонние отношения не должны находиться в заложниках у внутриполитической конъюнктуры", - подчеркнул вице-спикер Совфеда.