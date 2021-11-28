Слуцкий: диалог с Конгрессом США может быть возобновлен, но при условии равноправия

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Диалог Госдумы и Конгресса США в случае возобновления должен быть равноправным и содержательным, при этом в российском парламенте не оставляют надежд на то, что этот контакт рано или поздно будет налажен. Об этом в воскресенье ТАСС заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Посол России в США Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" ранее сообщил, что Соединенные Штаты отвергают все предложения РФ о восстановлении межпарламентских связей, отклоняют запросы на встречи в Конгрессе.

"Мы не отказываемся от надежды в будущем рано или поздно возобновить диалог с американскими законодателями, но он должен быть равноправным, содержательным. Это станет возможным только после снижения градуса антироссийской истерии", - сказал Слуцкий.

Депутат заметил, что "даже те члены Конгресса, которые выступают за диалог с Москвой, вынуждены скрывать свою позицию для сохранения своей карьеры". "Ставить под сомнение адекватность русофобской линии сегодня в США просто опасно. Сразу же навесят ярлык "агента Кремля", - констатировал он.

Госдума ранее приняла постановление о формировании депутатской части межпарламентской группы. После этого начался процесс формирования депутатских групп по связям с парламентами зарубежных стран. Группа по связям с Конгрессом США на данный момент еще не создана.