Путин: РФ привержена всеобъемлющему и справедливому решению палестинской проблемы

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Россия неизменно выступает в поддержку бесспорного права палестинцев на достойную жизнь в независимом государстве, привержена всеобъемлющему и справедливому решению палестинской проблемы на общепризнанной международно-правовой основе. Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента России Владимира Путина президенту Палестины Махмуду Аббасу по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом.

Текст телеграммы зачитал в понедельник на онлайн-конференции заместитель директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Алексей Скосырев.

"Уважаемый господин президент, примите сердечные поздравления по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом. Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН и участник ближневосточного "квартета" международных посредников неизменно выступает в поддержку реализации законных чаяний палестинцев, включая бесспорное право на достойную жизнь в независимом государстве, сосуществующем в мире и безопасности со своими соседями, - подчеркнул президент России. - Хотел бы подтвердить нашу принципиальную позицию в пользу всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного решения палестинской проблемы на общепризнанной международно-правовой основе, результатом которого должно стать создание жизнеспособного государства Палестины в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме".

Путин указал, что РФ привержена линии на тесное взаимодействие с палестинским руководством "в интересах возобновления прямого палестино-израильского диалога и достижения национального самоопределения палестинского народа".

Российский лидер указал, что две страны традиционно связывают прочные и искренние узы дружбы. "Видим свою задачу в том, чтобы способствовать поступательному развитию двустороннего сотрудничества, оказывать содействие становлению палестинской государственности и укреплению ее экономики", - добавил он, пожелав Аббасу крепкого здоровья, счастья, а дружественному палестинскому народу - благополучия и процветания на родной земле.

В 1977 году Генеральная Ассамблея ООН постановила ежегодно отмечать 29 ноября как Международный день солидарности с палестинским народом.