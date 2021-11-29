Дипломаты России и Греции обсудили отношения двух стран

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко и первый заместитель министра иностранных дел Греции Мильтиадис Варвициотис на встрече в Москве в понедельник констатировали прогресс в совершенствовании правовой базы российско-греческого сотрудничества, а также обсудили проблематику отношений Россия - ЕС и другие актуальные международные темы.

"Подробно обсуждена двусторонняя повестка, включая отдельные вопросы торгово-инвестиционного, энергетического, культурно-гуманитарного взаимодействия. Констатирован прогресс в работе по совершенствованию договорно-правовой базы российско-греческого сотрудничества. Затронуты также проблематика отношений Россия - ЕС, ситуация в кипрском урегулировании, положение дел в регионе Восточного Средиземноморья, Западных Балкан и другие актуальные международные темы", - говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

Дипломат находится в Москве с рабочим визитом. 30 ноября первый замглавы МИД Греции будет сопредседательствовать на 13-й сессии смешанной российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.