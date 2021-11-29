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Рябков сообщил, что дата консультации РФ и США по визовым вопросам пока не определена

По словам замглавы МИД РФ, сейчас Россия ждет от Соединенных Штатов реакцию на направленные ранее сигналы для нового раунда консультаций по визам

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Дата следующих консультаций Москвы и Вашингтона в Вене по визовым вопросам пока не определена, но российская сторона не хотела бы затягивать с началом нового раунда переговорного процесса и ждет реакции американских коллег на ранее направленные сигналы. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нет", - сказал замминистра, отвечая на вопрос ТАСС, определена ли дата следующего раунда переговоров.

"Мы не хотели бы затягивать, но вопрос в том, когда американская сторона будет готова отреагировать на некоторые наши сигналы, направленные в ходе предыдущего раунда. Если встреча состоится в декабре - хорошо, мы готовы. С нашей стороны готовность есть, но пока нет подтверждения от американцев", - подчеркнул Рябков.

Ранее в понедельник статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов сообщил журналистам, что соответствующие переговоры "достаточно непросто идут". "Там по каким-то вопросам удается достичь [понимания], то есть они такие плотные, вязкие. <...> Знаю, что в декабре еще они продолжатся, там как бы какие-то развязки находятся, ищутся", - отметил он.

Россия предупредила США о необходимости остановить отъезд российских дипломатов во избежание сокращения дипмиссии Штатов в России. РФ ответит на новые высылки дипломатов из США. 

"Да, обязательно, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - И мы предупредили американцев, что во избежание дальнейшего сокращения их персонала здесь - мы не хотим этого, но мы не можем не отвечать в таком же жанре, - их предупредили, что во избежание дальнейшего сокращения персонала они должны остановиться".

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в субботу в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" сообщил, что 27 российских дипломатов с семьями вынужденно покинут США 30 января, еще столько же работников диппредставительства РФ уедут из страны 30 июня следующего года. Он добавил, что проблема с визами для российских дипломатов в США до сих пор не решена, их семьи намеренно разделяют.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
Отношения России и НАТО
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