Рябков сообщил, что дата консультации РФ и США по визовым вопросам пока не определена

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Дата следующих консультаций Москвы и Вашингтона в Вене по визовым вопросам пока не определена, но российская сторона не хотела бы затягивать с началом нового раунда переговорного процесса и ждет реакции американских коллег на ранее направленные сигналы. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нет", - сказал замминистра, отвечая на вопрос ТАСС, определена ли дата следующего раунда переговоров.

"Мы не хотели бы затягивать, но вопрос в том, когда американская сторона будет готова отреагировать на некоторые наши сигналы, направленные в ходе предыдущего раунда. Если встреча состоится в декабре - хорошо, мы готовы. С нашей стороны готовность есть, но пока нет подтверждения от американцев", - подчеркнул Рябков.

Ранее в понедельник статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов сообщил журналистам, что соответствующие переговоры "достаточно непросто идут". "Там по каким-то вопросам удается достичь [понимания], то есть они такие плотные, вязкие. <...> Знаю, что в декабре еще они продолжатся, там как бы какие-то развязки находятся, ищутся", - отметил он.

Россия предупредила США о необходимости остановить отъезд российских дипломатов во избежание сокращения дипмиссии Штатов в России. РФ ответит на новые высылки дипломатов из США.

"Да, обязательно, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - И мы предупредили американцев, что во избежание дальнейшего сокращения их персонала здесь - мы не хотим этого, но мы не можем не отвечать в таком же жанре, - их предупредили, что во избежание дальнейшего сокращения персонала они должны остановиться".

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в субботу в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" сообщил, что 27 российских дипломатов с семьями вынужденно покинут США 30 января, еще столько же работников диппредставительства РФ уедут из страны 30 июня следующего года. Он добавил, что проблема с визами для российских дипломатов в США до сих пор не решена, их семьи намеренно разделяют.