Путин обсудил по телефону с президентом ЦАР борьбу с коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил с коллегой из Центрально-Африканской республики Фостен-Арканжем Туадера борьбу с коронавирусом. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля.

"Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие сотрудничества, в частности, в торгово-экономической и других областях. Затронут также ряд практических вопросов двусторонней повестки дня, включая подготовку профессиональных кадров ЦАР и противодействие коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении. Туадера, в свою очередь, поблагодарил Путина за разноплановую поддержку, оказываемую Россией его стране.

"Президент России поздравил президента ЦАР с отмечаемым 1 декабря национальным праздником - Днем провозглашения Республики", - добавили в пресс-службе Кремля.

По итогам разговора Путин и Туадера условились о продолжении политического диалога и контактов на различных уровнях.