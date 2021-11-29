В СФ назвали попытки США навязать свои правила другим странам не относящимися к демократии

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Попытки США вмешиваться в суверенные дела России путем принятия резолюций по новой редакции Конституции РФ и будущему президенту страны не имеют ничего общего с подлинной демократией. Об этом заявил в понедельник глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"Американские конгрессмены в эти ноябрьские дни уже работают над скандальной резолюцией о том, как остановить действие новой редакции Конституции РФ и кого нам избирать своим президентом в 2024 году. Ничего общего с подлинной демократией, правами человека, верховенством закона такие планы не имеют и иметь не могут. Они прямо противоречат и международному праву, включая Устав ООН", - сказал сенатор на заседании комиссии, которая проходит в преддверии инициированного США "Саммита за демократию".

Он предположил, что в ходе этого "декабрьского полит-шоу" могут получить слово "откровенные русофобы, включая прямых ставленников США в противодействии России". "Все это, несомненно, будет опять прикрываться мантрами про демократию, необходимость демократических революций и гуманитарных интервенций", - отметил Климов.

Он обратил внимание, что накануне форума послы двух крупнейших держав мира, представляющие в Вашингтоне Россию и Китай, опубликовали в американском издании The National Interest совместную статью, в которой говорится о том, что демократия не является прерогативой какой-то одной страны или группы стран, а представляет собой "универсальное право всех народов". При этом сам саммит полномочные представители России и Китая характеризуют как очевидный продукт менталитета времен холодной войны. "В этой связи важно, во-первых, еще раз подчеркнуть, что подлинная демократия имеет мало общего с нарушением общепризнанных норм международного права, грубым вмешательством в чужие суверенные дела, попыткой внешнего управления странами и народами, навязыванием другим собственных взглядов и ценностей, моделей будущего человечества", - сказал глава временной комиссии СФ.

Сенатор также считает важным консолидировать международную общественность "на защиту подлинного народовластия, свободы, независимости". Он считает, что россиянам необходимо разъяснять "истинные цели современных заморских демократизаторов, какими бы косметическими средствами, декорациями и массовками они ни маскировали свою неоколониальную политику".

Защита суверенитета

Климов подчеркнул, что Россия, будучи одним из основателей ООН, "призвана не только обеспечивать должную защиту собственного суверенитета, но и оказывать при необходимости содействие тем, кто не желает допускать вмешательство в свои внутренние дела".

Он напомнил "о недавних провокационных слухах, распространяемых из-за океана и подхваченных в Европе, о якобы планируемом Москвой нападении на Украину". "Такого рода массированные вбросы трудно рассматривать иначе как попытки обрушить остатки системы безопасности и мирного сосуществования как на европейском континенте, так и в мире в целом. Эти попытки также не имеют и не могут иметь ни малейшего отношения к демократии, правам человека и верховенству закона", - заключил Климов.

Вашингтон намерен провести "Саммит за демократию", на котором соберутся лидеры стран, правозащитники и бизнесмены. Мероприятие пройдет 9-10 декабря в режиме видеоконференции. Лидеры России, Китая, Турции, Египта и ряда других стран на саммит не приглашены.