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Рябков: в США продолжают наращивать давление на страны Латинской Америки

Замглавы МИД РФ напомнил о торговом эмбарго США в отношении Кубы, назвав его "незаконным и архаичным" и подчеркнув его непринятие международным сообществом

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Вашингтон продолжает наращивать давление на страны Латинской Америки, руководствуясь доктриной Монро, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

"Руководствуясь империалистической доктриной Монро, вашингтонские политики продолжают наращивать давление на Никарагуа, Венесуэлу, другие страны Латинской Америки, указывая им, как и по чьим стандартам жить", - сказал он.

В этой связи Рябков напомнил о торговом эмбарго США в отношении Кубы, назвав его "незаконным и архаичным" и подчеркнув его непринятие международным сообществом.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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