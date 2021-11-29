Грушко: деградация инструментов контроля над вооружениями влияет на отношения РФ и НАТО

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Деградация инструментов контроля над вооружениями сказывается на качестве отношений РФ и НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в ходе выступления в дискуссионном клубе "Валдай".

"Фактор, который влияет на качество отношений России и НАТО, - это деградация инструментов контроля над вооружениями, - сказал он. - Договор об ограничении систем противоракетной обороны, соглашение по адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу пали под ударами США".

По его словам, шансы на улучшение отношений РФ и НАТО есть, если в Брюсселе возобладает понимание реальных интересов европейской безопасности.