{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отношения России и НАТО

Грушко: деградация инструментов контроля над вооружениями влияет на отношения РФ и НАТО

Замглавы МИД РФ отметил, что шансы на улучшение этих отношений есть, если в Брюсселе возобладает понимание реальных интересов европейской безопасности

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Деградация инструментов контроля над вооружениями сказывается на качестве отношений РФ и НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в ходе выступления в дискуссионном клубе "Валдай".

"Фактор, который влияет на качество отношений России и НАТО, - это деградация инструментов контроля над вооружениями, - сказал он. - Договор об ограничении систем противоракетной обороны, соглашение по адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу пали под ударами США".

По его словам, шансы на улучшение отношений РФ и НАТО есть, если в Брюсселе возобладает понимание реальных интересов европейской безопасности.

Теги
РоссияОтношения России и НАТОГрушко, Александр Викторович
Отношения России и НАТО
Замглавы МИД заявил, что постпредство РФ при НАТО в Брюсселе вряд ли возобновит работу
По мнению Александра Грушко, это связано с возвращением политики НАТО по "парированию угрозы с востока", что сейчас является ключевой задачей альянса
Читать полностью