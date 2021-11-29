Володин поручил выработать новые форматы для ПА ОДКБ исходя из "вызовов времени"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Председатель Парламентской ассамблеи ОДКБ (ПА ОДКБ), спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник на заседании ассамблеи предложил выработать для нее новые форматы взаимодействия.

"Нам, возможно, было бы правильно проработать форматы исходя из вызовов времени", - сказал Володин, слова которого приводятся на думском сайте. В связи с этим он поручил секретариату ПА ОДКБ изучить опыт других парламентских ассамблей и проанализировать предложения, которые прозвучали в ходе заседания.

"И, конечно, должны быть свои предложения, исходя из реалий времени, чтобы мы могли их перед новым заседанием совета обсудить", - добавил спикер. По его словам, это позволит "сделать ПА более работоспособной, эффективной в достижении задач, стоящих перед ОДКБ".

Володин также предложил участникам заседания подумать о повышении эффективности координации действий парламентских делегаций стран - членов ОДКБ в международных организациях, в частности, в ПА ОБСЕ, но также и о наращивании сотрудничества со странами и структурами, разделяющими принципы Организации договора о коллективной безопасности.

В своем выступлении Володин призвал "выходить в первую очередь на эффективные решения по сближению и гармонизации законодательства, его имплементации модельных законодательных актов и рекомендаций".

Политик напомнил, что за последние 15 лет с момента создания ассамблеи было принято 69 модельных законов, соглашений и рекомендаций по гармонизации законодательства в области противодействия терроризму и экстремизму, организованной преступности, незаконному обороту наркотиков, коррупции, а также по обеспечению военно-технического сотрудничества и оказанию гуманитарной помощи.