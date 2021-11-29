Грушко: предпосылок для встречи министров "нормандского формата" на полях СМИД ОБСЕ нет

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Пока никаких предпосылок для министерской встречи "нормандского формата" на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме нет, заявил журналистам замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

"Пока никаких предпосылок нет", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее сообщалось, что свое участие в Совете министров иностранных дел ОБСЕ, который пройдет в декабре, подтвердили 50 министров, в том числе 2-3 декабря в заседании совета примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров. Сообщалось, что в рамках встречи в Стокгольме запланировано большое число двусторонних и трехсторонних переговоров.