Эксперт считает обоснованными опасения России в связи с угрозой НАТО

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Опасения России в связи с угрозой ее безопасности со стороны НАТО обоснованы. Такое мнение выразил в понедельник директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов в ходе дискуссии "Отношения России и НАТО: жирная точка или продолжение следует?" на площадке клуба "Валдай".

"Возможно, что НАТО не ставила задачу нести угрозу России на протяжении десятилетий, возможно, и не ставит такую задачу и сегодня. Можно сколько угодно говорить, что у русских паранойя и что они не понимают сущность НАТО, но когда происходит сначала экспансия альянса, в котором ты не член и не будешь, а потом этот же альянс начинает применять военную силу, я не могу себе представить ни одно правительство, которое реагировало бы на это с доброй улыбкой", - сказал он.

Комментируя слова президента России Владимира Путина на заседании коллегии министерства иностранных дел РФ о необходимости выработать гарантии в сфере безопасности аналитик отметил, что этот призыв связан с "необходимостью очень серьезно начать разговор о том, на каких принципах будет строится европейская система безопасности в дальнейшем, потому что те принципы, которые были заложены 30 лет назад, провоцируют напряжение".

"Это может быть ужасно и катастрофично, но это факт, с которым мы уже ничего не поделаем, поэтому я думаю, что призыв к долгосрочным гарантиям <...> - это опять же не пустые слова, другой вопрос, что это огромный интеллектуальный вызов для всех нас", - добавил он.

Лукьянов подчеркнул, что гарантии должны выражаться именно в серьезных решениях, а не в словах.