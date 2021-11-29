На переговорах по СВПД в Вене решили использовать прежние наработки

ВЕНА, 29 ноября. /ТАСС/. Участники заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по вопросу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе решили продолжить работу с прогресса, который был достигнут на прежних раундах до июня 2021 года. Об этом сообщил в понедельник журналистам постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По словам Ульянова, "по итогам заседания можно сказать, что процесс стартовал очень неплохо". "Иранские коллеги проявили определенную гибкость по ряду очень важных вопросов", - добавил российский постпред.

"Самое важное в том, что решено возобновить переговоры с того момента, на котором они были приостановлены 20 июня этого года, - сказал Ульянов. - Все наработки, которые появились в конце июня, легли сейчас в основу дальнейшей работы".

Иран по-прежнему не готов напрямую общаться с США на переговорах в Вене, сообщил постпред РФ.