Путин обсудит с президентом Вьетнама взаимодействие в экономике и ВТС

МОСКВА/ХАНОЙ, 30 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фуком. Как сообщила пресс-служба Кремля, переговоры пройдут в Москве.

Планируется, что главы государств обсудят актуальные вопросы всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом в различных областях, включая политический диалог, торгово-экономическое, военно-техническое, научно-технологическое сотрудничество и гуманитарные контакты. В Кремле отмечают, что также предполагается обмен мнениями по региональной повестке дня.

Во время сентябрьского телефонного разговора Путин и Нгуен Суан Фук подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. Президенты обсуждали перспективные темы российско-вьетнамского сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах, а также реализацию соглашения о свободной торговле между государствами - членами Евразийского экономического союза и Вьетнамом. Тогда же Нгуен Суан Фук поблагодарил за оказываемое Россией содействие в борьбе с распространением коронавируса, высказал заинтересованность в наращивании поставок российских вакцин и налаживании производства "Спутника V" во Вьетнаме.

В конце сентября глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с вьетнамским коллегой Буй Тхань Шоном. По итогам переговоров Лавров, в частности, говорил, что Россия и Вьетнам условились интенсифицировать военно-техническое сотрудничество. На протяжении многих лет Россия остается традиционным партнером Вьетнама в военной сфере и основным поставщиком ему оружия и военной техники. За последние годы стороны подписали ряд крупных контрактов на поставки во Вьетнам продукции российской оборонной промышленности.

Планы Ханоя

В эксклюзивном интервью ТАСС перед началом визита Нгуен Суан Фук сообщил, что намерен обсудить с Владимиром Путиным стратегические направления развития связей двух стран. "Мы с президентом Путиным дадим оценку итогам развития двусторонних отношений за прошедшее время, а также обсудим актуальные текущие вопросы и согласуем стратегические направления сотрудничества", - сказал он. По словам президента Вьетнама, планируется, что он и глава российского государства поговорят о мерах по устранению существующих преград на пути развития межгосударственных связей и рассмотрят дальнейшие шаги, направленные на продвижение взаимодействия между Вьетнамом и Россией по всем ключевым направлениям, с тем чтобы сотрудничество двух стран приносило еще более солидные результаты, а всеобъемлющее стратегическое партнерство поднялось на новые высоты в области политики, в сферах экономики, торговли, энергетики, обороны и безопасности, образования и подготовки кадров, а также по другим направлениям.

Как сообщал президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ), еще одна из важных тем, в продвижении которой особенно заинтересованы обе страны, - восстановление транспортного сообщения, взаимных поездок и экономических связей в период после коронавирусной пандемии. "Будем активизировать взаимодействие по этим направлениям и своевременно устранять все возникающие на этом пути трудности и препятствия", - подчеркнул вьетнамский лидер.

Он отметил, что Вьетнам желает сотрудничать с Россией в совместном производстве вакцин против COVID-19. Вьетнам стал одной из первых стран в Юго-Восточной Азии, лицензировавшей российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", и первой страной в регионе, начавшей у себя ее производство. "Во Вьетнаме высоко ценят, что Россия стала одной из первых стран мира, успешно разработавшей и наладившей производство вакцины против COVID-19. Мы желаем активизировать сотрудничество с Россией в области передачи технологий по производству вакцин и лекарств от COVID-19", - отметил президент СРВ.

Глава вьетнамского государства рассказал, что в конце сентября этого года первая партия вакцины "Спутник V" из почти 740 тыс. доз была официально передана вьетнамской стороне. Одновременно местная фармацевтическая компания Vabiotech начала розлив во Вьетнаме первого миллиона доз вакцины "Спутник V", создав тем самым, по его словам, условия для того, чтобы "деловые круги двух стран смогли приступить к реализации крупномасштабных проектов по производству во Вьетнаме российских вакцин и лекарств против COVID-19".