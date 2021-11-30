Мишустин и премьер Госсовета КНР обсудят развитие всеобъемлющего партнерства РФ и Китая

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян во вторник проведут по видеосвязи 26-ю регулярную встречу глав правительств двух стран.

Как сообщила ранее пресс-служба российского кабмина, на мероприятии планируется обсудить актуальные вопросы развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с акцентом на проблематику взаимодействия в торгово-инвестиционной, энергетической, промышленной, сельскохозяйственной, транспортной и гуманитарной сферах.

В правительстве РФ добавили, что Мишустин и Ли Кэцян уделят особое внимание и мерам по преодолению негативных последствий пандемии коронавируса и "наращиванию динамики сотрудничества в практических областях". По итогам встречи планируется подписание совместного коммюнике.

Как сообщил ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, власти Китая и руководство России в этом году смогли совместными усилиями преодолеть негативные последствия пандемии и, невзирая на трудности, обеспечили стабильное развитие двусторонних отношений во всех направлениях. Китайский дипломат также напомнил, что страны даже в условиях пандемии успешно наращивают двусторонний товарооборот и совместно реализуют масштабные проекты, при этом общение продолжается и в онлайн-формате, и в очном режиме. Ван Вэньбинь добавил, что премьер-министры 30 ноября подведут итоги сотрудничества во всех сферах, обсудят достигнутые результаты и "наметят новые шаги для продвижения взаимодействия на последующем этапе".

О предыдущей встрече

В прошлом году Мишустин и Ли Кэцян общались 2 декабря также в режиме видеоконференции. Тогда российский премьер поблагодарил коллег из КНР за поддержку, оказанную РФ в период пандемии, и подчеркнул, что успехи Китая в борьбе с коронавирусом заслуживают самой высокой оценки. Он также выразил уверенность, что показатели взаимной торговли, снизившиеся из-за пандемии, быстро вернутся на траекторию роста.

Мишустин в ходе прошлогодней встречи напомнил, что Россия активно работает и над усилением культурного и межрегионального сотрудничества с Китаем, при этом считает особенно важным развитие гуманитарных обменов, которые укрепляют традиции взаимопонимания и добрососедства. Кроме того, Мишустин предложил приступить к созданию цифровых коридоров между Китаем и ЕАЭС. В целом глава российского кабмина указал на то, что механизм регулярных встреч глав правительств РФ и КНР уже четверть века обеспечивает координацию практического сотрудничества на всех направлениях и позволяет находить оптимальные решения стоящих перед странами задач.

В свою очередь Ли Кэцян на прошлогодней встрече заявил, что Китай заинтересован в увеличении импорта из России. По его словам, власти страны "нацелены на синхронный рост двусторонней торговли и инвестиций". Говоря о сотрудничестве в культурно-гуманитарной сфере, Ли Кэцян обратил внимание, что в этом отношении у двух стран "сложились очень добрые традиции" и "есть большой, неисчерпаемый потенциал" для дальнейшей работы.

Механизм регулярных встреч глав правительств РФ и КНР действует с 1996 года. Он играет ключевую роль в углублении двустороннего взаимодействия в практических областях, отмечают в российском кабмине.

Сотрудничество РФ и Китая

Как напомнили в пресс-службе правительства РФ, в прошлом году двусторонний товарооборот с Китаем составил $104 млрд. При этом в январе - сентябре нынешнего года объем торговли увеличился на 32% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) - до $98,9 млрд. Российский экспорт составил $48,4 млрд (+34,9%), импорт из Китая - $50,5 млрд (+29,3%). "Прогнозируется, что по итогам 2021 года объем торговли достигнет рекордных показателей", - подчеркнули в кабмине РФ.

Как отмечается в материалах к встрече, стратегический характер приобрело и взаимодействие в сфере энергетики: растет экспорт из России в Китай нефти, угля и сжиженного природного газа, устойчиво функционирует запущенный в 2019 году газопровод "Сила Сибири". Кроме того, прорабатываются новые маршруты транспортировки газа в КНР. Продолжается реализация "пакета" стратегических договоренностей в сфере атомной энергетики, подписанного в 2018 году.

Осуществляется взаимодействие в сфере сельского хозяйства, прежде всего по расширению поставок и обеспечению допуска продукции российского АПК на рынок КНР, продолжили в кабмине РФ. "Вместе с тем под влиянием введенных китайской стороной противоэпидемических ограничений темпы роста торговли в этом секторе в январе - сентябре 2021 года замедлились на 5,8% и составили $3,5 млрд", - отмечается в материалах правительства. Согласно им, наиболее непростая ситуация сложилась с поставками в Китай российской рыбной продукции.

Продолжается работа по проектам в области промышленной кооперации, включая разработку широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR-929. Кроме того, в практическую стадию переходит создание перспективного гражданского тяжелого вертолета. Совершенствуется и транспортная инфраструктура на российско-китайской границе, продолжает укрепляться межрегиональное сотрудничество. На сегодняшний день две трети субъектов Российской Федерации имеют связи с регионами КНР, заметили в пресс-службе правительства. При этом особое внимание уделяется реализации инвестиционных проектов с китайским участием на Дальнем Востоке, а также взаимодействию регионов Приволжского федерального округа России и провинций верхнего, среднего течения реки Янцзы Китая.

В материалах к встрече также отмечается, что стороны в числе прочего сотрудничают в космической сфере, в областях науки и технологий, в спорте.