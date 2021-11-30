Лавров и глава МИД Бразилии обсудят в Москве углубление стратегического партнерства

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет во вторник переговоры с главой МИД Бразилии Карлосом Альберту Франку Франсой, который находится в Москве с рабочим визитом с 28 ноября по 1 декабря.

Министры обсудят различные аспекты российско-бразильского взаимодействия в политической, торгово-экономической, научно-технической сферах, а также широкий круг вопросов международной и региональной повестки дня. "В ходе переговоров будут рассмотрены актуальные вопросы двусторонних отношений, пути расширения сотрудничества по разным направлениям, а также ключевые аспекты взаимодействия на международной арене", - отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в преддверии переговоров.

Кроме того, по итогам переговоров ожидается подписание плана межмидовских политических консультаций на 2022-2025 годы.

В свою очередь во внешнеполитическом ведомстве Бразилии подчеркнули, что визит их министра в Москву "свидетельствует о взаимном интересе к расширению текущего динамичного диалога на высоком уровне" и "позволит добиться прогресса по широкой повестке вопросов, представляющих взаимный интерес".

Стратегическое партнерство

В Москве подчеркивают, что отношения России и Бразилии развиваются в формате стратегического партнерства, в основе которого лежат подписанный в 2000 году Договор о партнерских отношениях и План действий стратегического партнерства от 2010 года. Более того, в преддверии встречи Захарова подчеркнула, что такой уровень отношений РФ и Бразилии не ограничивается сотрудничеством в Латиноамериканском регионе, но и распространяется на кооперацию на международной арене в целом. "Российско-бразильские отношения проверены временем, они традиционно развиваются на основе дружбы и взаимного уважения и равного учета интересов друга друга. Визит главы МИД Бразилии видится новым важным шагом к укреплению двустороннего стратегического партнерства, 20-летие которого мы отметили в прошлом году", - указала она.

Как отметили на Смоленской площади, несмотря на связанные с пандемией ограничения, в этом году контакты Бразилиа и Москвы заметно активизировались. В апреле этого года президенты двух стран Владимир Путин и Жаир Болсонару провели телефонный разговор, в ходе которого был подтвержден обоюдный настрой на активную совместную работу в русле российско-бразильского стратегического партнерства. Помимо этого, как указали в российском дипведомстве, 25-26 октября в Бразилиа проведено 11-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, в октябре - ноябре Россию с визитами посетили бразильские министры горнорудной промышленности и энергетики, а также сельского хозяйства, животноводства и снабжения, представительная бразильская делегация приняла участие в наблюдении за парламентскими выборами в РФ.

Еще одним измерением российско-бразильского сотрудничества являются совместные проекты в культурно-гуманитарной сфере. Ведущим проектом в этой области является школа Большого театра в городе Жоинвиль, в которой обучается более 250 учеников, в том числе из малообеспеченных слоев, из разных регионов Бразилии и других стран Латинской Америки. Особое место в комплексе двусторонних связей занимают образовательные обмены. Ежегодно по правительственной квоте предоставляются госстипендии для обучения бразильской молодежи в российских вузах. По данным МИД РФ, на 2021-2022 учебный год выделено 47 мест.

Международное взаимодействие

Москва и Бразилиа активно взаимодействуют на многих международных площадках, в том числе в рамках Группы двадцати и БРИКС. Страны придерживаются схожих концептуальных подходов к ключевым вопросам мировой политики, "в том числе фундаментальным принципам межгосударственных отношений, таких как уважение суверенитета и территориальной целостности, невмешательство во внутренние дела, мирное разрешение споров, верховенство международного права", подчеркнули в МИД РФ.

"Среди приоритетных на данном этапе обе страны рассматривают также вопросы координации усилий по противодействию пандемии коронавируса, международной информационной безопасности, выработки устраивающих всех стандартов зеленой экономики", - указали в российском министерстве.

Крупнейший торгово-экономический партнер

Бразилия - крупнейший торгово-экономический партнер России среди стран Латинской Америки и Карибского бассейна, на долю которого приходится более 30% торговли РФ с этим регионом. Как отметили на Смоленской площади, в январе - сентябре 2021 года российско-бразильский товарооборот увеличился до $4,9 млрд, превысив тем самым показатель объема двусторонней торговли за весь 2020 год.

В ноябре текущего года по итогам встречи с министром сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии Терезой Кристиной да Коста глава Минэкономразвития России Максим Решетников подчеркнул, что Бразилия с 2010 года прочно сохраняет позицию торгового партнера номер один России в Латинской Америке. Министры также выразили готовность к дальнейшему углублению российско-бразильского взаимодействия в рамках межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Решетников пригласил представителей Бразилии к участию в 2022 году в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и в Международной промышленной выставке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге.

В сентябре 2021 года, выступая на открытии XIII саммита БРИКС, президент южноамериканской республики Болсонару выразил заинтересованность в диверсификации экспорта продукции Бразилии в Россию. "[Для РФ и Бразилии характерны] великолепные политические отношения, важное сотрудничество в научно-технологической сфере и торгово-экономической области, в основном в сельскохозяйственной отрасли. Мы заинтересованы в диверсификации нашей экспортной повестки в соответствии с [потенциалом] наших экономик и на благо наших народов", - заявил он.

Кроме крепких отношений в области экономики, торговли и сельского хозяйства, Бразилию и Россию связывает стабильное двустороннее сотрудничество в сфере ядерной энергетики и космоса. "Сотрудничество в вопросах налаживания производства вакцины "Спутник V" на бразильской территории создает хорошие перспективы для обоюдовыгодного взаимодействия в области фармацевтики", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.