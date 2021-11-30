Посольство РФ уличило Госдеп в распространении неправды об ответе по инциденту с Навальным

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Бюро по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Госдепартамента США распространяет недостоверные сообщения о том, что Россия якобы не ответила на запрос 45 государств в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об инциденте с Алексеем Навальным. Эта позиция изложена в сообщении, размещенном в понедельник в Twitter посольства РФ в Вашингтоне.

"Мы призываем Бюро по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Госдепартамента более тщательно изучать документы, предоставленные Россией в ОЗХО, <...> вместо того, чтобы распространять фейковые новости. Россия привержена Конвенции о запрещении химического оружия [КЗХО] и призывает США выполнять свои обязательства по конвенции и ликвидировать химическое оружие", - отметили российские дипломаты, опубликовав ссылку на соответствующий документ.

В понедельник бюро американского внешнеполитического ведомства выступило с утверждением, что "Россия не ответила на вопросы, официально направленные 45 государствами - участниками в соответствии со статьей IX ОЗХО относительно попытки убийства Навального с помощью химического оружия". Госдепартамент призвал Москву ответить на эти вопросы.

Ситуация вокруг запроса

В начале октября Россия предоставила ответ на запрос группы так называемых встревоженных государств - участников ОЗХО по ситуации с Навальным и инициировала встречный запрос, адресованный ФРГ, Франции, Швеции и техническому секретариату организации, сообщил ТАСС постпред РФ Александр Шульгин. В середине ноября Россия распространила в качестве официального документа Совбеза ООН оценку ответов Великобритании, ФРГ, Франции и Швеции на свой запрос по инциденту с Навальным. Позиция этих стран не позволяет установить истину в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, говорится в сообщении МИД РФ. 18 октября Великобритания, Германия, Франция и Швеция через техсекретариат ОЗХО официально отреагировали на российский запрос в отведенный по КЗХО срок, однако, как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, содержательная часть поступивших от них ответов "ни РФ, ни другие здравомыслящие государства-участники конвенции устроить не может - они пусты".

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику "Шарите". Правительство ФРГ 2 сентября того же года выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Российские власти подчеркивали, что до вывоза Навального в Берлин в его организме не было выявлено никаких отравляющих веществ. Они также выражали готовность всесторонне сотрудничать в расследовании произошедшего и направляли несколько официальных запросов по этому вопросу.